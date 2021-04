Ak sa nechceš odfajčiť, mala by si dofajčiť...

..hovorím novej známej Julke, keď spolu fučíme na tretie odpočívadlo vyhliadky na Dubovej. Ťažkým fajčiarskym kašľom prehlušuje dupot našich topánok na železných schodoch. Je skoro ráno, chceli sme stihnúť východ slnka nad mestom.

Ale rýchlo prichádzam na to, že budem rada, ak nad to mesto vyjdeme my dve.

Julka drhne a drhne. Celú cestu. Takže už vyše hodiny. Nie, nie je chorá, nebojuje s covidom, chrípkou ani angínou, nedráždi ju na kašeľ ani reflux, nemá zápal pľúc ani priedušiek. Zato má 38 rokov, 15 kíl nadváhy, vysoký krvný tlak, dych varana komodského a problémy s kopou hlienu a toxickým návykom. Keby si videla, ako v tejto covidovej dobe na mňa zazerajú ľudia ráno v autobuse, uškrnie sa medzi dvomi zakašľaniami.

Julka sa popisuje ako „mantinelistka“. Celý život vraj lieta ako biliardová guľa od jedného mantinelu k druhému. A o každý sa parádne otrieska. Z jedného extrému sa ženie do druhého. Každú závislosť vytláča inou. Nikotínovú nadobudla, keď sa chcela zbaviť tej na čokoláde. Tri mliečne čokolády denne nahradila tromi tabakovými šúľancami vo fajnovom papieri. Na začiatku. Po trinástich rokoch ich vopchá do úst každý deň aj pätnásť. Často jej škatuľka nevydrží ani dva dni. Vie, že ak sa chce zbaviť fajčiarskej závislosti, musí si vymyslieť novú. Tak to skúša s tou mojou, turistickou.

S Julkou sme sa zoznámili vďaka mojej knižke Nefajčiarom po 30 rokoch. Vzala si ju k srdcu a mňa za vzor. Fúha. Ja to nedokážem, Marti, sťažuje sa na vrchu vyhliadky medzi dvomi hnusne mokrými zakašľaniami a už vyťahuje z vrecka škatuľku a zapaľovač. Mám sto chutí vykmasnúť jej cigaretu z úst. Namiesto toho iba namietnem: ale dokážeš. Dokážeš všetko, čo chceš. Ver mi, kujem železo pekne za horúca. Ak sa ti nedarí, chceš málo. Aj keď si presvedčená, že do toho dávaš maximum. Nedávaš. Neverila by si, koľko síl ešte máme, hoci sa nám zdá, že už melieme z posledného.

Julka sa na mňa zahľadí skoro až obdivne. Vie, ako som sa bránila skoncovať s fajčením ja. Ako som na to roky odmietala čo i len pomyslieť. Aj napriek zdravotným problémom, keď som si od jesene do jari zakaždým išla vykašľať pľúca z hrude. Ako som vstávala o pol hodinu skôr len preto, aby som sa vykašľala a dokázala vyfajčiť nevyhnutnú rannú cigaretu. Ako ma bolel každý nádych, ale vytrvalo som doň primiešavala dráždivý dymový kokteil.

Vie aj to, že jedno ráno, som ju dofajčiť nedokázala. Kašľala som tak veľmi, že som nevládala chytiť dych. Bolelo ma brucho. Trápila inkontinencia. Bála som sa, že mi puknú rebrá. Vtedy som sa rozhodla nefajčiť aspoň týždeň. Kým to najhoršie neprejde. A sú z toho dva roky, usmievam sa na ňu povzbudivo a lačne nasávam dym z jej cigarety.

Prestať fajčiť po x rokoch nie je ľahké. Nikotín je výborný mozgový stimulant. Perfektne v hlave uprace, povzbudí, aj upokojí. Ale je pekelne návykový. Dobrý sluha, ale zlý pán. Fajčiar potrebuje k odvykaniu naozaj silný dôvod. Bude ho držať nad vodou, keď nebude vládať. Pomôže mu prekonať stavy, ktoré by dobrovoľne neprekonával. Ja som s fajčením skoncovala po tridsiatich rokoch. Svoje skúsenosti som zhrnula do útlej nadupanej knižočky Nefajčiarom po 30 rokoch. Možno vám pomôže nakopnúť sa a dofajčiť tiež.

P.S. Julka svoj dôvod stále hľadá. Turistika ju nebaví.