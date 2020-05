Human friendly Skalnaté pleso.

V peknom počasí býva v Tatrách plnka. Ale kto miluje hory, ťažko sa im vyhýba. Sú výnimočne vďačným cieľom. Širokospektrálne ako antibiotiká. Jednoducho human friendly.

A hoci tam ciele určuje hlavne kondička, nezabuchnú ti dvere pred nosom. Ak ti chýba, zachráni ťa lanovka. Ak máš aspoň peňaženku.

Jedna ide na Skalnaté pleso. Pod jej lanami je kopec. Po ňom sa dá kráčať. Musíš však trochu pohnúť nohami. Viem, niekedy je to ťažké, aj keď ich máš obe zdravé. V bezchybnom technickom stave. Možno lepšom, ako tá lanovka. Ale vyskúšaj ich. Ony stoja o tých pár kvapiek potu. Aj keď sa ti to možno nezdá.

Človek je zvláštny živočích

Zistili to talianski výskumníci. Každá hodina pasívneho sedenia mu vraj uberá 20 minút života. A jemu je to jedno. Vytrvalo kladie ten svoj zadok, kde sa dá. Na sedadlá áut. Na sedačky v obývačkách. Na kancelárske kreslá. Na lanovky.

Kriví si chrbticu (ak ju ešte má).

Priškrcuje dych (a nie vždy len ten svoj).

A chce žiť večne. Ak je pravda, čo tvrdia výskumy, tak ja som už zahodila 260 dní svojho života. Ďalších 170 som si odfajčila. Len tak. Bez mihnutia oka. Jedinej výčitky. Jedenásť minút za každú cigaretu. Pôžitok z nej nikdy netrval dlhšie ako sedem.

Pohyb je život

Cigarety skončili v koši. Sedačku v obývačke som zatiaľ nevyhodila. No keď už neviem odolať jej vábeniu, radšej si na ňu ľahnem. Alebo obujem bagandže a idem do hôr. Osedlám svojho železného koňa. No a čo, že mám takmer päťdesiat? Ťahám ako blázon. Baví ma to. A pomáha. Zistila som to len pred desiatimi rokmi. Vieš, ako ma to prekvapilo?

Pohyb je život. A hory sila, ktorá ma do neho vťahuje. Milujem všetky. Aj preplnené Tatry. Toto je Skalnatá chata na Skalnatom plese, jednom z najľudnatejších miest pod tatranským slnkom. Dýcha históriou i výnimočnými ľuďmi. Iste, môžeš tam ísť lanovkou, ale skús ju nechať odísť. A vykroč po svojich. Prídeš tam o dve hodiny neskôr, ale tvoje telo ti poďakuje. Tvoja hlava ťa vynesie do nebies.

Vieš, aký je to pocit?

