Nepoznám lepšieho lekára ako poriadne dlhý a vyčerpávajúci záchvat smiechu. Takého ozajstného, od srdca. Úprimného a neovládateľného.

Taký smiech vám rozvibruje celé telo. Z očí spustí vodopády sĺz. A nechce prestať. Smejete sa na všetkom. Aj keď je to nepatričné. Možno až nevhodné. Doktor Smiech totiž zásadne prichádza bez ohlásenia. Nedá sa k nemu objednať. Zrazu je u vás a lieči. Je mu jedno, kde ste a čo práve robíte.

Nepomáhajú hlboké nádychy, ani najsmutnejšie spomienky. Natriasate sa na matike, na šéfovom koberčeku, aj uprostred noci v posteli. Taký smiech vyviera hlboko z vnútra. Brucho pri ňom bolí ako po stopäťdesiatich brucháčoch bez prestávky. Hlava sa zázračne vyprázdni. A keď sa konečne prestanete triasť, nájdete v nej len pokoj.

Po smiechu (ne)býva plač

Moja mama vravievala, že po smiechu býva plač. Vždy mala pravdu. Dokázali sme sa so sestrou chechtať až do zmodrania. Alebo inej katastrofy. Jej proroctvo sa mi tak zažralo do pamäti, až som sa časom bála aj zaškľabiť, len aby plač neprišiel. Ale bez smiechu človek chradne.

Tak som vyfasovala muža, čo ma vie pekelne rozchechtať. A čuduj sa svete, po tom smiechu neprichádza nijaký plač. Naopak, lieči. Moju ubolenú dušu. Telo stuhnuté strachom a stresom. Ten chlap neustále vtipkuje. Až mi to občas lezie na nervy. Ale potom zahlobí niečo, z čoho idem do kolien. Zvíjam sa v kŕčoch smiechu. Aj po mnohých týždňoch. Vždy, keď si na jeho hlášku spomeniem. A potom ďakujem.

Prajem vám takého človeka na ceste životom. Aby ste sa nikdy neprestali úprimne a schuti smiať. Pretože smiech lieči.

