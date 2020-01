Utopenci z Budatínskeho krutidla

Ticho sa vraj vznášajú v kalnej vode Váhu. Niekde tam, kde sa do neho vlieva rieka Kysuca. Ľadoví. Bledí. Bez dychu.

Číhajú pod hladinou. Vyčkávajú. Môžete ale hľadieť do tej vody na sútoku Kysuce a Váhu, koľko chcete. Kruté oči nemilosrdných pánov riek sa vám neukážu. Nijaké pazúry sa z hladiny nevynoria a nestiahnu vás do vody. Môžete tam kľudne vrásť aj do zeme a nestane sa vôbec nič. Zvláštne.

Budatínske krutidlo je obyčajný vodný vír. Kedysi azda aj nebezpečný, dnes len opradený povesťami. O nenásytných vodníkoch, čo topia, čo sa dá. A čo to dá. Kedysi im tunajší ľudia hovorili utopenci. Ale...

...tie časy sú už nenávratne preč. Ako aj vystrašené výkriky pltníkov, čo splavovali drevo z kysuckých hôr. Zostal len výskot rozjarených detí, čo sa v lete kus pred krutidlom čvachcú v studenej Kysuci.

Nad Budatínskym krutidlom čnie už zopár storočí hradná veža. Ak niekto môže utopencov z Budatína dosvedčiť, tak je to ona. V oslnivo bielom kabáte však zvysoka kašle na naše kroniky. Má už toho všetkého za tie roky dosť. A nevie hovoriť.

Nikto s ňou nepohne, nič ju už neprekvapí. Prežila temný stredovek i okupáciu povstaleckými vojskami, čo Budatínsky hrad pri odchode omylom podpálili. Aj podivné móresy Gašpara Suňoga, čo vlastnú dcéru do steny zamuroval, aby ju poslušnosti naučil. Postáva medzi vynovenými hradnými múrmi a veľkým hodinovým ciferníkom odkrajuje čas.

K tým ciferníkom vedú klaustrofóbne točité schody. Úzke a strmé. Kedysi aj poriadne strašidelné. Tmavé. Až kým urodzený gróf Gejza Čáki nezavesil nad ne elektrické lampy. Posledný hradný pán zaviedol na Budatínskom hrade aj iné technické vymoženosti. Ústredné kúrenie i jedálenský výťah. No veľmi si ich neužil.

Po 2. svetovej vojne noví mocipáni Gejzu z hradu vyhnali. Len s knihami a porcelánom. Z obloka malého domca naproti v ulici, sledoval jeho úpadok. Čo nerozkradli ľudia, zdevastovala armáda. A čas. V studenom kamennom tichu na treťom poschodí veže vŕzgajú tyče hodinového stroja. Posúvajú ručičky vežových hodín. A prehliadku hradu k záveru.

Ak budete mať cestu cez Žilinu, určite sa tam zastavte. Budatínsky hrad po miliónových finančných infúziách žiari ako nikdy predtým. Najjasnešie zo všetkých piatich strážnych hradov v Žilinskej kotline. Keď prebádate hradné útroby, prejdite sa staručkým parkom. Dvestoročné lipy a javory vám k tomu zašumia úchvatnú pieseň zeme. A možno pomedzi lístie začujete aj čľapot budatínskych „utopencov“. Ak predsa len neodišli topiť do Dunaja.

A ešte niečo..

..v cene vstupného prehliadky Budatínskeho hradu sú aj individuálne prehliadky hradnej kaplnky a drotárskej expozície mimo hlavnej budovy hradu. Prečítaj si môj blog o drotároch, alebo si ho vypoču j .